Krumbacher Volkshochschule fürchtet um ihre Selbstständigkeit

Plus Muss die Volkshochschule im Süden des Landkreises mit einer anderen Vhs kooperieren? Eine Strukturreform bedroht die Eigenständigkeit. Die Krumbacher geben sich kämpferisch.

Für die Krumbacher Volkshochschule scheint es ein Schreckgespenst zu sein, das immer näher kommt: Wer gewisse Mindestanforderungen nicht erfüllt, muss mit dem Verlust der Selbstständigkeit rechnen. Das ist der Tenor eines Beschlusses der Mitgliederversammlung bayerischer Volkshochschulen, der ins Jahr 2016 zurückreicht. Bis Ende 2020 galt ursprünglich die Übergangszeit, dann sollten Verbünde geschaffen sein. Wegen Corona wurde diese Frist um ein Jahr verlängert. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Das bewegt das Team um Leiterin Johanna Herold derzeit sehr.