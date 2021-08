Landwirte im Kreis Günzburg wollen keine neue ICE-Trasse

Plus Das Thema Flächenverbrauch steht beim Bauernverband im Kreis ganz oben auf der Tagesordnung. Demnächst steht im Verband eine wichtige Weichenstellung an.

Welche Variante auch immer zum Tragen kommt: Ein Neubau der ICE-Trasse Neu-Ulm– Günzburg– Augsburg wird für die Landwirtschaft im Landkreis erhebliche Einschnitte mit sich bringen. Das hatte Kreisobmann Stephan Bissinger bei der Versammlung der Ortsobmänner des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Kreisverband Günzburg am Montag im Gasthof Adler in Oberwiesenbach gleich zu Beginn betont. Bezüglich einer neuen ICE-Trasse bezieht der BBV eine klare Position.