Landwirtschaft und Pestizide: Parkinson eine unterschätzte Berufskrankheit

Es ist ein Thema, das in der breiten Öffentlichkeit kaum Beachtung findet. Damals wie heute. Es geht um Parkinson als Berufskrankheit unter Landwirten. Eine Erkrankung, die in einigen Fällen rückblickend sogar selbst verschuldet sein könnte. Konkret geht es um toxische Substanzen, die in der Landwirtschaft auf die Felder gebracht wurden und zum Teil immer noch werden. Viele Spritzmittel sind längst in der EU verboten, doch die Folgen bleiben, und sie können erst Jahrzehnte in Erscheinung treten. Landwirte erkranken nämlich im Laufe ihres Lebens überproportional häufig an Parkinson. Im April hat der Ärztliche Sachverständigenbeirat beim Bundessozialministerium deshalb entschieden, dass Parkinson nach dem Einsatz von Pestiziden eine Berufskrankheit darstellen kann. Was bedeutet das für Betroffene?

Einsatz von Giftspritze in der Landwirtschaft könnte Parkinson verursachen

Dass Parkinson unter Landwirten besonders häufig auftritt, bestätigt der Krumbacher Chefarzt für Innere Medizin, Neurologie und Physikalische und Rehabilitative Medizin, Dr. Joachim Durner. Es gebe wissenschaftlich keinen Zweifel, die Studienlage sei eindeutig. Er selbst habe zwar keine empirischen Untersuchungen gemacht, jedoch behandle er vermehrt Landwirte. „Die Patienten kommen bis aus dem Allgäu zu uns.“ Und meistens welche, die 60 Jahre und älter sind. Landwirte, die etwa in den 70er- und 80-er Jahren mit hochtoxischen, längst verbotenen Pestiziden hantierten – und das völlig ungeschützt. „Eigenschutz mit Maske, Handschuhen oder Absauganlage war damals kaum ein Thema. Einige wussten gar nicht, was und in welcher Dosis sie überhaupt verwenden. Es gab kein Gefahrenbewusstsein.“

Die Bezeichnung „Pflanzenschutzmittel“ sei in diesem Zusammenhang absolut verharmlosend, sagt Durner. Besonders die lipophilen, also fettlöslichen Mittel seien hochtoxisch für Menschen. „Sie zerstören Dopamin produzierende Nervenzellen im Gehirn. Wenn etwa 70 Prozent der Nerven zugrunde gegangen sind, tritt in der Regel Parkinson auf.“ Ab ungefähr dem 50. Lebensjahr gebe es pro Jahr ohnehin einen ungefähr einprozentigen Schwund der Zellen. Das könne vereinfacht gesagt auch einer der Gründe sein, weshalb Oma und Opa im hohen Alten schlechter gehen oder zittern.

Parkinson: Symptome der chronischen Krankheit und ihre Behandlung

Parkinsonsymptome zeigen sich beim ersten Mal urplötzlich. „Es ist wie ein Schalter, den man umlegt.“ Oft verursacht durch ein einschneidendes Erlebnis, zum Beispiel eine internistische Erkrankung, sagt der Krumbacher Chefarzt. „Aber Parkinson hat eigentlich viel früher begonnen, die Krankheit hat sich damals nur noch nicht mit Symptomen gezeigt.“ Durner betont, dass Parkinsonpatienten nicht ausschließlich durch toxische Substanzen in der Vergangenheit krank geworden sind. Es gebe auch andere Faktoren, die zu einer Parkinsonerkrankung führen können – zum Beispiel Schädel-Hirn-Traumen, genetische Dispositionen und anderes.

Die Krankheit verläuft chronisch. „Wir können nur mit Medikamenten die Symptome lindern, da hat sich in den vergangenen Jahren glücklicherweise viel getan.“ Die Kreisklinik in Krumbach verwendet seit Kurzem eine neue Generation von Dopamin-Pumpen. Die Klinik gehört damit zu den Ersten in Deutschland. Chefarzt Durner ist begeistert: „Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, können mithilfe der Medikamente wieder selbstständiger ihren Alltag bewältigen. Viele Patienten wollten in der Vergangenheit aus Scham über eine Erkrankung, die von ihnen als stigmatisierend empfunden wird, gar nicht mehr aus dem Haus. Jetzt können sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das hat viel mit Lebensqualität zu tun.“ Der Chefarzt schränkt jedoch ein, dass es noch nicht gelinge, Parkinson zu heilen.

Krumbacher Chefarzt Durner: Pestizide in konventioneller Landwirtschaft, "die absolut nicht gesund sind"

Dass nun betroffene Landwirte ihre Krankheit als Berufskrankheit anerkannt bekommen können, sei längst überfällig, sagt Durner. „In Italien und Frankreich gilt Parkinson schon seit circa 20 Jahren als Berufskrankheit bei Landwirten und Winzern. Und erst jetzt in Deutschland, nach zwölf Jahren Debatte.“ Es sei ihm wichtig, auf den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft hinzuweisen, auch, da einige problematische Mittel immer noch zugelassen und großflächig im Einsatz seien. „Die gute Nachricht ist, man hat endlich erkannt, dass in der konventionellen Landwirtschaft Pestizide verwendet wurden und teilweise werden, die für uns Menschen absolut nicht gesund sind.“

Icon Vergrößern Dem Krumbacher Chefarzt und Parkinson-Spezialisten ist es wichtig, auf den Pestizideinsatz hinzuweisen, auch, da einige problematische Mittel immer noch großflächig im Einsatz seien. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Dem Krumbacher Chefarzt und Parkinson-Spezialisten ist es wichtig, auf den Pestizideinsatz hinzuweisen, auch, da einige problematische Mittel immer noch großflächig im Einsatz seien. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

Die schlechte Nachricht für betroffene Landwirte sei jedoch, dass es ausgesprochen schwierig sei, retrospektiv eine Anerkennung als Berufskrankheit zu erhalten. „Man muss belegen können, dass man vor vielen Jahren mindestens 100 Arbeitstage Pestizide angewandt hatte. Die meisten können diesen Nachweis unmöglich erbringen – zumal auch noch die eingesetzte Menge angegeben werden muss. Wer hat denn noch Unterlagen aus den 70er-Jahren, wenn es die überhaupt jemals gab?“ Eine juristische Auseinandersetzung mit der Berufsgenossenschaft könnte zudem eine nervliche und wirtschaftliche Belastung sein. Chefarzt Durner hat aber auch eine positive Botschaft für Betroffene: „Parkinson ist heutzutage gut behandelbar.“