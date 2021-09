Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Luftfilter für Schulen: So ist die Lage im Kreis Günzburg zum Schulstart

Plus Am Dienstag sind die Sommerferien in Bayern zu Ende – stehen im Kreis Günzburg rechtzeitig die geplanten Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern?

Von Christoph Lotter

Mobile Luftreiniger und stationäre Lüftungsanlagen sollen an den Schulen für mehr Schutz in Zeiten der Corona-Pandemie sorgen. Die Ausstattung mit den Geräten wird aktuell vom Bund und dem Freistaat Bayern finanziell gefördert. Mit Blick auf den Herbst drängt allerdings die Zeit, denn viele fürchten eine vierte Corona-Welle. Am Dienstag sind die Sommerferien in Bayern nun zu Ende. Aber wie ist die Lage an den Schulen im Landkreis Günzburg - stehen die Luftreinigungsgeräte, wie von der Politik beabsichtigt, rechtzeitig zum Schulstart in den Klassenzimmern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen