Luftfilter in den Schulen: So ist der Stand im Landkreis Günzburg

Plus Die Staatsregierung wollte die Corona-Gefahr in Schulen mit Luftfiltern eindämmen. Im Kreis Günzburg gibt es viel Kritik. Viele bevorzugen eine andere Lösung.

Sie sind meist weiß, glänzen, sind eckig und reichen fast bis zur Decke. In vielen bayerischen Klassenzimmern stehen seit vergangenem Sommer keine Kühlschränke, sondern mobile Luftfilter. Sie sollen die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, verringern, sind im Landkreis Günzburg aber umstritten.