Landkreis Günzburg

vor 59 Min.

Mittelschwaben und die schreckliche Dimension des Wortes Ostfront

Plus Vor 80 Jahren begann der Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Zahlreiche Menschen aus der Region wurden in diesen Strudel des Grauens hineingezogen.

Von Peter Bauer

„Wie werden wir uns ihrer erinnern? Wird man diese Generation, die nun langsam verschwindet, ganz einfach vergessen?“, fragt der bekannte Münchner Historiker Christian Hartmann. Vor 80 Jahren begann der Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Auch aus Mittelschwaben waren damals zahlreiche junge Männer Soldaten an der Ostfront. Was wird in der Erinnerung bleiben an diese Generation, deren Leben durch den Krieg gezeichnet wurde?

