Mittelschwabenbahn fährt zwischen Günzburg und Ichenhausen langsamer

Bereits am Sonntag und Montag fielen Züge aus auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim.

Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es derzeit auf der Stecke der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim zu Beeinträchtigungen, teilt die DB Regio mit. Demnach verkehren die Züge zwischen Günzburg und Ichenhausen mit verminderter Geschwindigkeit. Es kommt in beiden Richtungen zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es auch zu Teilausfällen kommen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen würde man in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris finden, heißt es weiter.

Bereits am Sonntag sind fünf und am Montag sechs Züge ausgefallen zwischen Mindelheim und Krumbach. An diesen beiden Tagen sei Personalmangel der Grund für die Ausfälle gewesen.