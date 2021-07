Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Nach Bränden und Unwetter arbeiten Einsatzkräfte am Rande ihrer Kräfte

Unterwettereinsätze und Brände machen den Feuerwehren im Landkreis Günzburg gerade schwer zu schaffen. Die Häufung der Alarmierungen in den vergangenen Wochen ist gewaltig.

Plus Erst der Starkregen, dann das Feuer auf einem Pferdehof in Deisenhausen: Die Feuerwehren im Kreis Günzburg gehen an die Belastungsgrenze. Wie schaffen sie das?

Von Rebekka Jakob

Es scheint ein Gesetz zu sein unter den Feuerwehren: "Wenn's dick kommt, kommt's knüppeldick", formuliert es Kreisbrandrat Stefan Müller. Auf Wochen, in denen kaum etwas zu tun ist für die Feuerwehr, folgen Phasen, in denen die Ehrenamtlichen fast am Rande ihrer Kräfte arbeiten. Eine solche Phase erleben die Wehren im Kreis Günzburg derzeit. Ob oder wann sie zu Ende ist, weiß niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen