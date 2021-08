Nach Unwettern: Hat es im Kreis Günzburg so viel geregnet wie noch nie?

Plus Zahlreiche Unwetter haben den Landkreis Günzburg zuletzt heimgesucht. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht regnet. Aber war es wirklich ungewöhnlich viel Niederschlag für diese Jahreszeit?

Es blitzt und donnert, der Wind bläst wie verrückt, dichte Bindfäden aus Wassertropfen prasseln nieder und vereinen sich zu unaufhaltsamen Schlammwellen. Vor rund einer Woche fegte ein heftiges Gewitter über den südlichen Landkreis Günzburg hinweg und hinterließ mancherorts eine Spur der Verwüstung. Keller liefen voll, Straßen waren überschwemmt und Bäume umgestürzt. Es war bereits das zweite schwere Unwetter innerhalb kurzer Zeit im Kreisgebiet. Und es steht exemplarisch für einen Sommer, der bislang vor allem von einem geprägt zu sein scheint: viel Regen. Aber regnet es tatsächlich mehr als gewöhnlich? Ein Blick auf die Zahlen.