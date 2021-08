Naturnahes Gärtnern: Das raten die Gartenbotschafterinnen des Kreises Günzburg

Plus Die Gartenbotschafterinnen des Landkreises Günzburg im Gespräch über naturnahe Gärten. Anni Eschenbach und Ramona Horber erläutern, was ein Garten über das Leben lehren kann.

Ein Zeichen setzen gegen die zunehmende Versiegelung der Flächen, Lebensraum schaffen für Pflanzen und Tiere, selbst angebautes Bio-Gemüse und Bio-Obst ernten - das sind Ziele, die viele Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen verfolgen. Den Garten neu zu denken, dazu möchte die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau die allgemein unter dem Kürzel "Veitshöchheim" bekannt ist, nun auch animieren. Mit der Aktion "Hängematte", die über Gartenbotschafter publik gemacht wird, soll das Bewusstsein der Gartenbesitzer geschärft werden für eine zeitgemäße Gartengestaltung. Auch der Landkreis Günzburg beteiligt sich an der Aktion. Kreisfachberaterin Tina Sailer hat in der Region gleich zwei Vertreterinnen für moderne Gartenkultur gefunden, die als Botschafterinnen für den Süden und den Norden des Landkreises als Ansprechpartnerinnen dienen.