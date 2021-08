Naturschutz im Wirtschaftswald: Im Kreis Günzburg hat auch der Biber eine Chance

So fördern Naturschutzbehörde und Waldbesitzer im Landkreis Günzburg in Schluchtwäldern den Erhalt von Biberlebensräumen. Davon profitieren auch andere Tiere.

Auf sechs Prozent der Fläche des Privat- und Körperschaftswaldes soll nach Maßgaben des Vertragsnaturschutzprogramms Wald (VNP Wald) gewirtschaftet werden. Im Landkreis Günzburg kamen die Untere Naturschutzbehörde und die Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam mit interessierten Waldbesitzern diesem Ziel ein Stück näher. Gefördert werden können z. B. Totholz und Biotopbäume, Nutzungsverzicht in Schluchtwäldern und der Erhalt von Biberlebensräumen.

Einer der Waldbesitzer, der heuer eine Fläche in das VNP Wald aufgenommen hat, ist Fammobilien III GmbH & Co. KG in Ziemetshausen. Neben Waldflächen im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder gehört dem Unternehmen auch ein Teil eines Biberlebensraums. „Das Waldstück befindet sich am Hang zum Bach, den der Biber aufstaut. Er bedient sich im gesamten Hangbereich und fällt sogar dicke Eichen“, beschreibt Armin Desch vom Forstbetrieb Seyfriedsberg die Situation. „An solchen Stellen gegen den Biber arbeiten zu wollen, macht keinen Sinn.“

Der Wald als wertvoller Lebensraum für viele Tierarten

Zusammen mit dem zuständigen Revierleiter Hubert Forstner, dem Biberberater Reinhold Domberger und der Biodiversitätsberaterin an der unteren Naturschutzbehörde Judith Kronberg wurde die Maßnahme „Erhalt von Biberlebensräumen“ des VNP Wald besprochen, die Fläche abgegrenzt und vor Ort markiert. „In der Vergangenheit haben wir vom Biber angenagte Bäume gefällt und aus dem Wald herausgeholt. Nun lassen wir dem Biber in dem Bereich freie Hand.“

In manchen Bereichen privater und Körperschaftswälder erhält der Biber wieder freie Hand bei der Gestaltung seines Lebensraums. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Die Vereinbarung zum Erhalt des Biberlebensraums über das VNP Wald hat immer eine Laufzeit von fünf Jahren, wobei vonseiten des Naturschutzes grundsätzlich eine Verlängerung der Maßnahmen angestrebt wird.

Auch Hubert Forstner, Forstrevierleiter in Ziemetshausen, zeigt sich erfreut: Wenn man gezielt nach Höhlenbäumen suche, werde einem bewusst, wie wertvoll der Wald als Lebensraum für verschiedene Tierarten sei.

Knapp dreieinhalb Hektar Biberlebensraum im Kreis Günzburg

Insgesamt konnten im Landkreis in dieser Antragsphase knapp dreieinhalb Hektar Biberlebensraum für zunächst fünf Jahre unter Schutz gestellt werden sowie ein Nutzungsverzicht für knapp 18 Hektar Schluchtwald im Naturschutzgebiet „Donauhänge und Auen zwischen Reisensburg und Offingen“ für zwölf Jahre abgeschlossen werden. Hinzu kamen der Erhalt von 82 Biotopbäumen und 26-mal Totholz, ebenfalls für zwölf Jahre, überwiegend im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder.

Nähere Informationen zu den Fördermöglichkeiten im Rahmen des VNP Wald sind auf den Seiten des Waldbesitzerportals Bayern sowie des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zusammengestellt. Interessierte Waldbesitzer, die sich für eine Förderung über das VNP Wald interessieren, können sich an den für sie zuständigen Revierleiter, die Biodiversitätsberaterin oder die Naturschutzreferenten der unteren Naturschutzbehörde wenden. Der Antragszeitraum läuft jährlich vom 1. Januar bis 31. Mai. Beratungen sind das ganze Jahr über möglich. Der Antrag ist beim zuständigen Revierförster zu stellen. Die untere Naturschutzbehörde prüft, ob die Maßnahme die Voraussetzungen des VNP Wald erfüllt. (AZ)