Neue Kollegin für Redaktionen im Landkreis Günzburg

Nadine Rau aus Heidenheim verstärkt seit einigen Tagen die Redaktionen der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung.

Wenn im Gespräch das Stichwort „Natur“ fällt, dann ist sofort zu spüren, dass dieses Thema Nadine Rau besonders am Herzen liegt. Sie ist gerne joggend und radelnd in der Natur unterwegs und in ihrer journalistischen Tätigkeit spielen Natur- und Umweltthemen immer wieder eine wichtige Rolle. Doch das Themenspektrum der 27-Jährigen reicht darüber weit hinaus. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Weiterentwicklung der digitalen Berichterstattung der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung. Seit einigen Tagen verstärkt Nadine Rau die Teams der beiden Landkreisredaktionen.

Nadine Rau ist am 17. Dezember 1993 in Heidenheim geboren und in der Gemeinde Hermaringen (rund 2200 Einwohner) aufgewachsen. Ihr Vater Norbert war 40 Jahre als Mitarbeiter in der bekannten Heidenheimer Firma Voith, die unter anderem Maschinen für die Papierindustrie herstellt, beschäftigt. Ihre Mutter Andrea arbeitet in der Schulküche einer Grundschule. Nadine Rau hat vier Brüder und eine Schwester. Nach dem Abitur am Margarete-Steiff-Gymnasium in Giengen 2012 studierte sie bis 2015 in Augsburg Vergleichende Literaturwissenschaft und Spanisch. Für die Augsburger Stadtzeitung war sie als freie Mitarbeiterin tätig.

Von 2015 bis 2017 folgte das Volontariat bei der Heidenheimer Zeitung (einer Zeitung im Südwestpresse-Verbund). Sie betreute journalistisch die Stadt Giengen und zunehmend intensiv als Sportredakteurin die Berichterstattung über den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dabei spielten digitale Komponenten wie Videos oder Podcasts eine zunehmende Rolle. Dieses umfassende digitale Wissen bringt sie nun in ihre neue Tätigkeit im Kreis Günzburg ein. Dem Sport wird Nadine Rau, die als begeisterte Keglerin schon dem Landeskader Baden-Württemberg angehörte, als Vertretung von Sportredakteur Jan Kubica weiter erhalten bleiben. Ihr Vorgänger Alexander Sing hat eine neue Aufgabe in der Augsburger Zentralredaktion übernommen.