Landkreis Günzburg

vor 37 Min.

Noch gibt es über 1000 bäuerliche Betriebe im Landkreis Günzburg

Dr. Reinhard Bader, Leiter des Bereichs Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, wünscht sich, dass regionale Produkte eine größere Wertschätzung bekommen.

Plus „Die Landwirtschaft wird deutlich bunter werden“, prophezeit Dr. Reinhard Bader, Leiter des Bereichs Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim. Das Klischee vom Mischbetrieb habe die Gesellschaft immer noch vor Augen. Die Realität sei eine andere.

Von Manuela Rapp

Was sind die Ursachen für diese Entwicklung?



Reinhard Bader: Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse haben sich in den vergangenen 40 Jahren kaum erhöht. Beispielsweise erlösen Milchkuhbauern heute für einen Liter Milch 40 Cent. In den 80er-Jahren waren es 86 Pfennig. Die Landwirte haben wirtschaftlich alle Gewinnreserven aufgebraucht. Hohe Pachtpreise, kleinflächige Strukturen, weite Wege und hohe Investitionskosten bei konstant niedrigen Erlösen lassen ein weiteres Wachsen ökonomisch oft nicht mehr als sinnvoll erscheinen. Dabei sind die dramatisch gestiegenen Betriebsmittelpreise noch gar nicht berücksichtigt. Ebenso ist die Arbeitsmacht der Familienbetriebe oft ausgeschöpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .