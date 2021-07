Personal in der Gastronomie ist im Kreis Günzburg schwer zu finden

Plus Endlich sind die Gaststätten nach dem Lockdown wieder geöffnet. Doch gibt es auch genügend Menschen, die das Essen zubereiten und den Gästen servieren?

„Gott sei Dank“ ist der meistgehörte Ausspruch von Gastwirten im Landkreis Günzburg, wenn man sie derzeit nach ihrer Ausstattung mit Personal fragt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nämlich beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe zum Jahreswechsel nur noch 1,39 Millionen Menschen. Genau ein Jahr zuvor - vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie - waren es noch 1,66 Millionen gewesen. Damit haben innerhalb von zwölf Monaten 16,5 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen.