„Radelreise“ durch die Jahrzehnte -Bilder unserer Leserinnen und Leser

Abschluss unserer Fotoaktion „Mein erstes Fahrrad“. Jetzt können Sie abstimmen!

„Mein erstes Rad“: Unsere Bilderaktion für unsere Leserinnen und Leser war eine faszinierende Reise durch Jahrzehnte. 1903, 1958 oder 1993: Dafür stehen auch die Jahreszahlen, die in unserer aktuellen Geschichte zu finden sind. Mit dieser möchten wir unsere Aktion beenden – mit einem herzlichen Dank an unsere Leserinnen und Leser für die Einsendung zahlreicher sehenswerter Aufnahmen.

„Mein erstes Rad 1970. Das Motorrad gehörte meinem Onkel und ich war stolz wie Oskar, als ich seinen Helm aufsetzen durfte“, schreibt Caisa Börjesson aus Nornheim zu ihrem Bild. Foto: Archiv Börjesson

Sämtliche Bilder gibt es bei uns in einer Fotogalerie, die Sie unter den Online-Adressen www.mittelschwaebische-nachrichten.de oder www.guenzburger-zeitung.de finden können. Hier können Sie bis Freitag, 3. September, 12 Uhr online darüber abstimmen, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Der Sieger der Abstimmung gewinnt ein 20-Liter-Fass Bier oder wahlweise auch ein entsprechendes nichtalkoholisches Getränk. Der Preis wird uns dankenswerterweise von der Klosterbrauerei in Ursberg zur Verfügung gestellt. Das erste Fahrrad: Unsere Fotos zeigen, dass dies für viele auch ein besonderes Weihnachtsgeschenk war.

Anette Fischer aus Jettingen im Alter von acht Jahren 1966 mit ihren Geschwistern am Niederrhein. Foto: Archiv Fischer

Als der Radhelm noch die Ausnahme war

Als Radler einen Helm tragen? Das war vor Jahrzehnten noch eine geradezu exotische Erscheinung. Allenfalls im Radrennsport war dies gelegentlich anzutreffen. Mit Blick darauf haben wir ein bemerkenswertes Foto erhalten: Es zeigt Caisa Börjesson aus Nornheim mit ihrem ersten Rad im Jahr 1970. Daneben steht ein Motorrad. „Es gehörte meinem Onkel und ich war stolz wie Oskar, als ich seinen Helm aufsetzen durfte“, schreibt Caisa Börjesson aus Nornheim, zu ihrem Bild.

Christine Hartberger 1958 mit ihrem ersten Rad in ihrem Geburtsort Swakopmund, Namibia. Seit 1965 lebt sie in Reisensburg. Foto: Archiv Hartberger

Mit dem Rad zur Arbeit, und auf mitunter langen Strecken: Das war für viele früher der Alltag. Nicht wenige waren froh, als sie dann das Rad beispielsweise gegen ein Moped oder gar gegen ein Auto eintauschen konnten. Unsere Serie wurde auf ihre Weise zum Spiegelbild vieler ungewöhnlicher Lebensgeschichten. Eine davon führt nach Namibia. Ein Foto zeigt Christine Hartberger in ihrem Geburtsort Swakopmund in Namibia mit ihrem „ersten Rad“ unter Palmen“.





Michael Kratky aus Krumbach, Jahrgang 1955, mit seinem ersten Fahrrad im Lexenrieder Weg. Das Bild wurde circa 1957 aufgenommen. Foto: Archiv Kratky

1957 im Lexenrieder Weg in Krumbach

Auf manchen Bildern ist gut zu erkennen, wie sich Ortschaften verändert haben. Ein Foto wurde circa 1957 im Lexenrieder Weg in Krumbach aufgenommen und zeigt den jungen Michael Kratky. Im Hintergrund sind noch keine Häuser zu sehen (das sollte sich bald ändern). Aber zu sehen ist eine BMW-Isetta, ein besonderes Auto aus den 1950er-Jahren. Abgerundet wird unsere Bilderserie durch ein Foto aus dem Jahr 2020. Sichtbar wird, dass bei aller Digitalisierung das Fahrrad bis heute ein besonderer Lebensbegleiter ist.