Radlerin stößt in Oberrohr mit Begleiter zusammen und stürzt

57-jährige Frau zieht sich bei Fahrradsturz erhebliche Gesichtsverletzungen, Prellungen und Schürfwunden zu.

Zwei Radfahrer waren am Montag, gegen 20.45 Uhr nebeneinander auf dem Radweg von Ursberg Richtung Oberrohr unterwegs. Aufgrund eines in den Radweg ragenden Busches wich die rechts fahrende 57-jährige Radfahrerin laut Bericht der Polizei nach links aus und stieß mit ihrem Begleiter zusammen. Beim anschließenden Sturz zog sich die Frau mittelschwere Gesichtsverletzungen, Prellungen und Schürfwunden zu.

Pkw demoliert: Einen Schaden von rund 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag im Krumbacher Kammelweg. Der Unbekannte zerkratzte an mehreren Stellen den Lack eines geparkten Fahrzeuges. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0.

15.000 Euro Schaden: Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer war am Montag, gegen 19 Uhr auf der B 16 im Bereich von Wattenweiler in nördlicher Richtung unterwegs. Am Ortsausgang im Bereich einer Linkskurve geriet das Fahrzeug laut Bericht der Polizei ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und prallte gegen einen Laternenmast. Es ist, so die Polizei in ihrem Bericht, davon auszugehen, dass die Geschwindigkeit nicht der nassen Fahrbahn angepasst war. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. (AZ)