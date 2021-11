Räuber Hiesel streifte auch durch Deisenhausen und Ettenbeuren

Plus Der frühere Krumbacher Redakteur Maximilian Czysz schildert das Leben von Mattäus Klostermayr, in dem unsere Region eine maßgebliche Rolle spielt.

„Heute wäre Mattäus Klostermayr ein Schwerverbrecher“, schreibt Autor Maximilian Czysz. Doch da ist auch dieses geradezu romantische Bild des „Hiasls“ oder auch „Hiesels“, wie Klostermayr genannt wurde. Räuber, Wilderer, aber auch Freiheitskämpfer auf der Seite der Armen, Frauenschwarm: In seinem neu erschienenen Buch zeichnet Maximilian Czysz ein faszinierendes Bild des Hiesels zwischen Legende und Wirklichkeit. Und dabei spielen auch Orte im heutigen Landkreis Günzburg wie Münsterhausen oder Ettenbeuren eine wichtige Rolle.