Schlägerei, Unfall, Einbruch, Alkohol: Die Polizeieinsätze am Wochenende im südlichen Kreis

Die Polizei war am Wochenende immer wieder im Einsatz im südlichen Kreis Günzburg. Unter anderem wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Nach einem Kneipenbesuch kam es in Krumbach zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In Thannhausen gab es nach einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind einen Streit. Die vergangenen Tage waren für die Polizei, wie die jüngsten Berichte zeigen, arbeitsreich.

Am Montag, gegen 2.30 Uhr kam es in einer Kneipe in Krumbach zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Dieser zunächst verbale Streit verlagerte sich laut Polizei nach draußen und endete einige Hundert Meter entfernt im Max-Welcker-Weg. Hier kam es zur Rangelei zwischen mindestens zwei Beteiligten, einer davon wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei. Alle Beteiligten waren zum Teil erheblich alkoholisiert. Aufgrund der "bestehenden Aggression zweier Beteiligter" mussten diese von der Polizei kurzzeitig gefesselt werden, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme konnten alle Personen entlassen werden, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zur Klärung der Auseinandersetzung wurde eingeleitet.

Streit nach Unfall mit Kind: Am Samstag, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer fuhr laut Polizei offenbar mit geringer Geschwindigkeit über den Parkplatz des Marktes. Beim Suchen nach einer Parklücke übersah er, so die Polizei weiter, ein plötzlich querendes zweieinhalbjähriges Kind. Es kam schließlich zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Nach erster Einschätzung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst war eine sofortige ärztliche Behandlung nicht von Nöten, berichtet die Polizei weiter. Der ebenfalls anwesende, 41-jährige Vater des Kindes schlug laut Polizei dann aufgrund des Unfalls offenbar gegen den Pkw des 44-Jährigen, wodurch dieser beschädigt wurde. Weitere Ermittlungen zum Verkehrsunfall, sowie zu einer möglichen Sachbeschädigung an dem Fahrzeug wurden durch die Polizei aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus: Am Wochenende ereignete sich in der Raiffeisenstraße in Aletshausen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bis dato unbekannter Täter drang laut Polizei im Zeitraum von Samstagvormittag, 9 Uhr bis Sonntagabend, 19 Uhr in das Gebäude ein. Hier entwendete er Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Mit Graffiti besprüht: Im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7.45 Uhr wurden in Krumbach durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Gegenstände mit Graffiti besprüht und dadurch beschädigt. Der Täter bewegte sich hierbei im Bereich der Pfarrer-Sing-Straße, der Joseph-Haas-Straße und im Hedwig-Lachmann-Weg, und sprühte seine „Werke“ auf Hauswände, Schilder, einen Stromkasten und einen Zigarettenautomat, wie die Polizei berichtet. Insgesamt sind der Polizei bislang acht beschmierte Gegenstände bekannt. Der Schaden dürfte deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Geldbörse gestohlen: Am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Krumbacher Brühlstraße zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jackentasche. Im Rahmen des Einkaufes war die Geschädigte laut Bericht der Polizei hierbei in dem Geschäft von einer jungen Frau im Alter von rund 25 Jahren angerempelt worden und stellte dann erst an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Die unbekannte Frau konnte noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Überladenes Anhängergespann: Am Samstagvormittag wurde ein Pkw mit Anhänger in der Thannhauser Abt-Sartor-Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte nach einer Wägung des Gespannes festgestellt werden, dass die Anhängelast des Pkw um rund 1300 Kilogramm und damit um etwa 64 Prozent überschritten wurde. Des Weiteren war der Anhänger laut Polizei selbst um 300 Kilogramm überladen und der Fahrer nur im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B. Er hätte jedoch, so die Polizei, aufgrund der Gesamtmasse des Gespannes die Klasse BE benötigt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholisiert am Steuer: In der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Ingstetter Straße in Breitenthal einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn Alkoholgeruch bei ihm. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille. Der 29-Jährige beging daher eine Straftat der Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen. (AZ)