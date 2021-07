Schulabschluss im Kreis Günzburg: Nun ist mehr feiern möglich als 2020

Plus 2020 wurden Abschlussschüler oft auf Distanz aus der Schule verabschiedet. Die Redaktion hörte sich bei Schulen im Kreis Günzburg um, wie diesmal gefeiert wird.

Die Noten sind fast alle schon gemacht, die meisten Prüfungen sind gelaufen und jetzt wird bereits fleißig geplant, in welchen coolen oder auch ganz edel schicken Klamotten man bei der Zeugnisvergabe auftauchen wird. Für die Abschlussklassen der Schulen darf die dieses Mal trotz Corona-Pandemie etwas feierlicher ausfallen als im vergangenen Jahr.