vor 50 Min.

Schule: Testverweigerern drohen Bußgeldverfahren im Landkreis Günzburg

Nicht alle Eltern wollen ihre Kinder an Corona-Tests in Schulen teilnehmen lassen. Ungetestete Kinder dürfen aber nicht am Unterricht teilnehmen. Das Schulamt Krumbach rechnet nun mit Bußgeldverfahren.

Plus Seit Montag wird das Versäumnis von Unterrichtstagen genau beobachtet. Die Bedenkzeit für Verweigerer eines Corona-Tests ist um. Das Schulamt Krumbach richtet sich auf Mehrarbeit dadurch ein.

Von Annegret Döring

Mit dem Unterricht nach den Allerheiligenferien begonnen haben die Schulen „im Rahmen dessen, was man normal nennen kann“, sagt Schulamtsdirektor Thomas Schulze vom Staatlichen Schulamt in Krumbach. Er spricht für die im Landkreis Günzburg situierten Grund- und Mittelschulen. Einige Regeln haben sich wieder verändert, seit auch im Landkreis die Corona-Ampel auf Rot gesprungen ist. So muss nun im Unterricht auch an Grundschulen wieder eine Maske getragen werden. Nur vereinzelt hätten das Schulamt diesbezüglich Beschwerden erreicht.

