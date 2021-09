Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Selbstversuch: Wie guten setzen Wirtsleute im Kreis Günzburg die 3G-Regel um?

In den Herbstmonaten werden sich die Innenräume wieder füllen. Umso wichtiger ist dann die Umsetzung der 3G-Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Plus Bei einer Inzidenz über 35 dürfen nur Getestete, Geimpfte oder Genesene in die Innenräume der Gastronomie. Wir haben getestet, wie ernst Wirte das nehmen.

Von Julia Greif und Sandra Haupt

Die 3G-Regel - wie wird sie in heimischen Cafés, Bars oder auch Restaurants und Bäckereien kontrolliert? Wir haben Stichproben in Krumbach und Günzburg gemacht, waren abends und mittags unterwegs und haben "inkognito" den Ablauf in den Innenräumen getestet. Dabei gab es Erfahrungen, die durchaus nachdenklich stimmen.

