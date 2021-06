Landkreis Günzburg

Sinkende Inzidenz: So läuft der Unterricht im Kreis Günzburg ab Montag

Plus Weil die Corona-Zahlen sinken, dürfen ab Montag die Schüler im Landkreis Günzburg wieder in die Schule kommen. Zumindest im Wechsel wird dann vor Ort unterrichtet.

Von Angelika Stalla

Hurra, die Schüler dürfen wieder in die Schule. Am Montag geht es los: An allen 74 Schulen des Landkreises darf zumindest ein Teil der Schüler wieder in den Unterricht. Wechselunterricht oder Präsenzunterricht, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann, heißt dann die Devise. Egal, ob Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Fos/Bos, Förderzentrum, Landwirtschaftsschule, Fachschule für Musik oder berufliche Schule: Die Zeit des Distanzunterrichts ist im Landkreis Günzburg zu Ende und zumindest im Wechsel dürfen die Schüler wieder vor Ort sein.

