So möchte der Landkreis Günzburg ein Impfchaos vermeiden

Plus Momentan steigt die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Impfwillige im Kreis Günzburg müssen lange warten, doch das soll sich ändern.

„Ich habe versucht, beim Hausarzt einen Termin für die Auffrischung zu bekommen, aber der Arzt ist bis Ende Januar voll“, erzählt eine Frau aus einem Krumbacher Ortsteil unserer Redaktion. Als sie die Telefonhotline des Günzburger Impfzentrums anruft, kommt nur eine automatische Ansage, man könne ohne Termin kommen oder sich über die Website registrieren. Dort werden ihr aber keine Termine angezeigt. „Ich würde mich gerne impfen lassen, aber wie und wo?“, fragt sie. Immerhin: Ihre Eltern, beide noch ungeimpft, hätten nun einen Impftermin bekommen, sagt sie. Trotzdem steigt die Nachfrage nach Impfungen im Landkreis deutlich, was zu langen Wartezeiten führen kann. So wollen Ämter und Ärzte ein Impfchaos verhindern.