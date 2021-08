Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Streit um Luftfilter: So ist die Lage an den Schulen im Kreis Günzburg

Das Thema Luftfilter in den Klassenzimmern wird in den Kommunen im Landkreis Günzburg derzeit heiß diskutiert.

Plus Zum Schutz vor Corona sollen in den Schulen Geräte eingesetzt werden, die für saubere Luft sorgen. In den Kommunen im Kreis Günzburg wird kontrovers diskutiert.

Von Christoph Lotter

Sie sind derzeit in aller Munde, beschäftigen Kommunen und Entscheidungsträger im ganzen Land: mobile Luftreinigungsgeräte und stationäre Lüftungsanlagen. Die Ausstattung der Schulen mit den Geräten wird aktuell vom Staat finanziell gefördert und in zahllosen Gremien heiß diskutiert. Denn viele fürchten eine vierte Corona-Welle im Herbst, ausgerechnet dann, wenn auch der Unterricht – möglichst in Präsenz – beginnt. Die Anlagen sind zwar teuer, sollen aber die Virenlast in den Klassenzimmern senken und Schüler und Lehrpersonal vor einer Ansteckung schützen. Aber wie gehen die Schulen im Landkreis mit dem Thema um?

