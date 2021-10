Landkreis Günzburg

vor 43 Min.

Testverweigerer in der Schule: Das kommt auf die Betroffenen zu

Plus Auch im Landkreis Günzburg gibt es noch Fälle von Schülern, die keinen Corona-Test machen wollen. Die wenigen Fälle bereiten den Schulen viel Arbeit.

Von Rebekka Jakob

Für die allermeisten Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg ist es längst Routine geworden: Dreimal in der Woche wird getestet, bei den jüngeren per PCR-Pooltest, bei den Großen per Selbsttest mit Stäbchen in die Nase. Nach wie vor gibt es aber auch Kinder, die an den Tests nicht teilnehmen. Jetzt gilt in Bayern die Regelung:Wer sich in Schulen nicht auf Corona testet, gilt ab sofort als Schwänzer. Das hat Konsequenzen – nicht nur für die Noten der Schülerinnen und Schüler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen