Tipps für Garten und Wege: Was man am besten mit Herbstlaub macht

Plus Muss in Gärten unbedingt jedes Blättchen "aufgeräumt werden" oder darf man ein fauler Gärtner sein? Und wie ist das auf Wegen? Ein Fachmann gibt wertvolle Tipps.

Des einen Freud, des anderen Leid: Schon fällt überall Laub von den Bäumen. Zeit, den Garten winterfest zu machen. Warum man als Gartenbesucher Mut braucht und welkes Laub wichtig für den Klimaschutz ist, erklärt Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde in Günzburg.