"Überraschend erfolgreich": Wo es mit dem Impfmobil bisher am besten klappt

Plus Seit einigen Tagen fährt das mobile Impfzentrum durch den Landkreis Günzburg mit dem Ziel, die Impfquote zu erhöhen: Wo läuft es bisher am besten - und warum?

Man sagt es den Schwaben ja gerne nach, dass sie nichts mehr halten kann, wenn es etwas umsonst gibt. Der einfachste Weg also, um jemanden zum Impfen zu bewegen? Im Rahmen der Impfkampagne des Landkreises Günzburg hat es kürzlich zumindest recht gut funktioniert. Als das Wohnmobil mit Pavillon am Leipheimer Gartenhallenbad halt gemacht hat, konnte man sich erst impfen lassen und anschließend einen Gutschein für den nächsten Schwimmbad-Besuch mitnehmen. 69 Geimpfte kamen bei diesem Termin binnen fünf Stunden zusammen.