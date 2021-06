Unwetter: Hier kann Sperrmüll zusätzlich entsorgt werden

Der Landkreis Günzburg stellt zusätzliche Sperrmüllcontainer auf und erweitert Öffnungszeiten in Wertstoffhöfen im südlichen Landkreis Günzburg. Wo man etwas abgeben kann.

Der Landkreis Günzburg erweitert dieses Wochenende die Öffnungszeiten in den Wertstoffhöfen und setzt zusätzliche Sperrmüllcontainer ein. Grund dafür ist die Unwetterlage im Landkreis, die für ein höheres Müllaufkommen durch überflutete Keller und Überschwemmungen sorgt.

Viele Keller liefen voll im Landkreis Günzburg

Hauptsächlich ist der südliche Landkreis von den Schäden betroffen. Dadurch erhalten nun die Wertstoffhöfe im Kammeltal (Ettenbeuren), in Neuburg, Ursberg und Wiesenbach erstmalig Sperrmüllanlagen. Es wird mit einer hohen Kundenfrequenz gerechnet. Somit erweitert der Landkreis für dieses Wochenende die Öffnungszeiten.

Der Wertstoffhof Kammeltal öffnet am Freitag, 25. Juni 2021 von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 26. Juni 2021 von 9 bis 12 Uhr. In Ursberg sind die Öffnungszeiten am Samstag, 26. Juni 2021 von 9 bis 13 Uhr und in Wiesenbach ebenfalls samstags von 9 bis 13 Uhr. Die Öffnungszeiten in Krumbach und Neuburg bleiben gleich. (AZ)