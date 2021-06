Unwetter lässt Keller volllaufen und Bäume umknicken

Am Dienstag zog ein Unwetter über den südlichen Landkreis Günzburg. Im Raum Krumbach knickten Bäume um, die Feuerwehren mussten an verschiedenen Stellen ausrücken.

Ein kurzes, heftiges Gewitter ging am Dienstagnachmittag über dem südlichen Landkreis Günzburg nieder. Nach Informationen der Krumbacher Feuerwehr drang das Wasser im Stadtgebiet in einige Keller, verschiedene Gehwege und Fahrbahnen waren überflutet. Kommandant Mathias Vogel berichtete, dass es für die Feuerwehr 15 Einsatzstellen in Krumbach, Niederraunau, Hohenraunau und Billenhausen gewesen seien.

Im Stadtpark, in Niederraunau und Hohenraunau ist jeweils ein Baum umgeknickt. Die Feuerwehr Krumbach war mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt durch die Feuerwehren Billenhausen und Edenhausen sowie den Bauhof. Lob hat Vogel für die Bürger, die gut reagiert und in weniger schlimmen Fällen auch einmal selbst zum Wassersauger gegriffen hätten. Insgesamt ist das Gewitter offenbar halbwegs glimpflich abgegangen.

B300: Behinderungen durch beschädigte Bäume

Unter anderem auf der Straße Langenneufnach-Maria Vesperbild und auf der B 300 im Bereich von Ziemetshausen gab es, so unsere Information, Behinderungen durch beschädigte Bäume. Kreisbrandrat Stefan Müller sprach von einer Unwetterschneise, die von Krumbach nach Osten, Richtung Thannhausen-Ziemetshausen gezogen sei. Feuerwehreinsätze habe es in in Ziemetshausen, Aichen, Thannhausen und Bayersried gegeben.