Landkreis Günzburg

Verunreinigtes Trinkwasser: So gehen Breitenthal und Deisenhausen nun vor

Plus In Breitenthal und Deisenhausen wird daran gearbeitet, bald wieder keimfreies Wasser an die Haushalte liefern zu können. Nun wurden erneut Proben entnommen.

Von Annegret Döring

Noch immer müssen die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Deisenhausen und Breitenthal mit den Ortsteilen Nordhofen und Oberried das Trinkwasser fürs sich Waschen, Trinken und das Zubereiten von Nahrung abkochen. Der Grund: In Deisenhausen sind bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung am 8. September coliforme Bakterien im Trinkwasser festgestellt worden, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können. Man vermutet, dass die Starkregen der letzten Wochen die Quellfassung verunreinigt hätten. In Breitental dagegen hat man einen Wasserrohrbruch an der Kreisverkehrsbaustelle westlich von Nattenhausen als Ursache für Verunreinigungen ausgemacht.

