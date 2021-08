Landkreis Günzburg

21.08.2021

Verwirrung um dritte Corona-Impfung an Impfzentren in Günzburg und Krumbach

Plus In Bayern soll nun auch ein drittes Mal gegen Corona geimpft werden. An den Impfzentren in Günzburg und Krumbach ist das aktuell allerdings nicht möglich, was teils für Verwirrung und zuletzt auch für Probleme gesorgt hat.

Von Christoph Lotter

In Bayern soll nun in bestimmten Fällen ein drittes Mal gegen Corona geimpft werden. Die Impfzentren in Günzburg und Krumbach betrifft das allerdings nur bedingt, wie Lutz Freybott erklärt. Der stellvertretende Direktor Klinikmanagement der Kreiskliniken berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion zudem von kleineren Problemen – wie es etwa am vergangenen Montag im Impfzentrum in Krumbach der Fall war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

