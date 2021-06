Vesperbild: Metallteil auf Straße bringt Reifen zum Platzen

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Maria Vesperbild und Langenneufnach kommt eine Autofahrerin mit Schrecken davon. In Krumbach und Thannhausen gab es weitere Unfälle.

Wie gefährlich es werden kann, wenn ein Metallteil auf einer Straße herumliegt, zeigte sich am Freitag bei einem Unfall auf der Straße zwischen Langenneufnach und Maria Vesperbild. Eine Autofahrerin geriet in Schwierigkeiten, weil Metallteile, die auf der Straße lagen, zwei Reifen ihres Wagens zum Platzen brachten.

Am Freitag, um 16 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw die Kreisstraße GZ 2 von Langenneufnach kommend in Richtung Maria Vesperbild. Sie überfuhr dabei laut Polizei ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil, welches vermutlich von einem anderen Fahrzeug abgefallen war. Durch das Überfahren des Teils platzten die beiden linken Reifen ihres Pkws, wodurch die Frau mit ihrem Wagen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet.

Der Schaden beträgt rund 300 Euro

Glücklicherweise kam ihr zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug entgegen. Die Dame blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Bericht der Polizei 300 Euro. Beim besagten Teil handelt es sich um eine Befestigungseinrichtung eines Lkw oder Anhängers. Derzeit sind keine Hinweise zum Fahrzeug oder Anhänger bekannt, von welchem das Metallteil abfiel. Zeugen werden gesucht und gebeten, sich unter 08282/905-0 an die Polizeiinspektion Krumbach zu wenden.

Unfallflucht: Am Freitag, zwischen 10.37 und 11.00 Uhr ereignete sich in Krumbach in der Robert-Steiger-Straße ein Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw und einem unbekannten Fahrzeug. Ein Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Derzeit liegen laut Polizei keinerlei Hinweise zum Fahrer und dem Fahrzeug vor. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach unter 08282/905-0.

Weitere Unfallflucht: Am Freitag, zwischen 16.30 und 17 Uhr ereignete sich auf dem Kauflandparkplatz in Krumbach ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher laut Polizei unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der unbekannte Fahrzeuglenker beschädigte mit seinem Wagen das hintere linke Heck eines geparkten Pkws. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach unter 08282/905-0.

4600 Euro Schaden: Am Freitag kam es im Bereich der Hans-Lingl-Straße in Krumbach auf einem Gelände zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einem Gesamtsachschaden von 4600 Euro. Ein 24-jähriger stieß laut Polizei beim Rangieren mit seinem Pkw gegen ein hinter ihm haltendes Fahrzeug.

Unfall auf Parkplatz: Am Freitag, um 11.58 Uhr kam es auf dem Lidl-Parkplatz (Nordwestseite) in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin stieß beim Rangieren auf dem Parkplatzgelände gegen einen Pkw. Den Anstoß nahm sie, so der Bericht der Polizei, zunächst nicht wahr und bemerkte erst nachträglich, dass an ihrem Pkw ein Schaden entstanden ist. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Nachdem die Dame zum Unfallort zurückfuhr, war der betroffene Pkw bereits nicht mehr vor Ort. Zum besagten Pkw sind keine näheren Details (Fabrikat, Kennzeichen) bekannt. Der Fahrzeughalter des unbekannten Pkws wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/ 905-0) zu melden, falls ein Sachschaden an seinem Pkw entstanden sein sollte.

Polizei kontrolliert betrunkene Autofahrer

Betrunken am Steuer: Am Samstag um 0.30 Uhr, wurde eine 67-jährige Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Thannhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief laut Polizeibericht positiv. Bei der Fahrzeuglenkerin wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die 67-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstag, um 14.10 Uhr wurde in der Babenhauser Straße in Krumbach ein 67-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei dieser Kontrolle konnte von den Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest bestätigte laut Polizei die Wahrnehmung der Beamten vor Ort. Der Fahrer hatte einen Alkoholwert, der zur Unterbindung der weiteren Fahrt führte. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: