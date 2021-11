Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Viele Zusatz-Lehrkräfte im Kreis Günzburg sind noch nicht bezahlt worden

Junge Aushilfslehrkräfte wurden nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie in Bayern zur Aushilfe eingestellt. Seit Ende der Sommerferien unterrichten sie auch im Landkreis Günzburg, doch es hapert mit der Bezahlung für ihren Job.

Plus Sand im Getriebe von Verwaltungsakten bei der Regierung von Schwaben schafft prekäre Situationen bei Aushilfslehrern im Kreis Günzburg. Das sagt das Schulamt.

Von Annegret Döring

In der Bevölkerung gut angesehen ist der Beruf des Lehrers, der Lehrerin. Allgemein verbreitet ist auch die Ansicht, dass Lehrkräfte gut bezahlt werden und ein gutes Auskommen haben. Anders sieht es aus bei 150 Lehrkräften, für die das Schulamt Krumbach Aushilfsverträge in diesem Schuljahr abgeschlossen hat. Sie leisteten seit nach den Sommerferien im September Dienst, wurden aber noch nicht bezahlt und kamen dadurch bereits in prekäre Lebenslagen. Oft handelt es sich dabei um junge Lehrkräfte mit dem Ersten Staatsexamen, die im Studium keine Geldreserven ansparen konnten.

