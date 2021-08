Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Volle Lager wegen Corona: Wie Geschäfte im Kreis Günzburg damit umgehen

Reduzieren, reduzieren - und noch mal reduzieren: In manchen Geschäften, etwa im Modehaus Schild in Günzburg bei Judith Ganser, ist wegen der Pandemie einiges übrig, das noch an den Mann und die Frau gebracht werden muss.

Plus Wer seine Türen nicht öffnen darf, verkauft keine Ware. Wie erging es den Geschäftsleuten im Landkreis Günzburg während des Lockdowns und wie läuft es jetzt?

Von Nadine Rau

Größer könnte der Unterschied kaum sein: Während die Lager bis unters Dach voll mit Wintersportware sind, kommt bei Intersport gleichzeitig für andere sportliche Aktivitäten nicht genug Ware an. Das erzählt Stefan Klapproth, Filialleiter des Krumbacher Intersports, von dem es auch eine Filiale in Günzburg gibt. "Wegen des Lockdowns sind wir in den Wintermonaten auf viel Ware sitzen geblieben, die Lager sind megavoll. Spannend wird jetzt die nächste Saison", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen