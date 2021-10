Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Warum an den Flüssen im Kreis Günzburg Bäume und Sträucher geschnitten werden

Auch in diesem Jahr führt das Unternehmen LEW Wasserkraft wieder Baumpflegearbeiten entlang der Flüsse durch.

Plus Derzeit sind entlang von Donau, Iller, Wertach, Lech und Günz Arbeiten im Gange. Warum sie wichtig sind und wie die Fachleute vorgehen.

Als Betreiber von 36 Wasserkraftwerken in der Region ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an rund 190 Flusskilometern zuständig. In diesem Rahmen führt das Unternehmen aktuell entlang der Donau, Iller, Wertach, Günz und des Lechs Gehölzpflegemaßnahmen durch. Dabei werden nach Angaben des Unternehmens gezielt Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, die die Sicherheit der Wege und Wasserkraftanlagen gefährden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen