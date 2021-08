Warum das erste Fahrrad eine besondere Kostbarkeit ist

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns Fotos ihres ersten Fahrrads geschickt. Wir freuen uns auf weitere Bilder!

Das erste Fahrrad – für viele war das ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Auch davon erzählen einige Bilder unserer Leserinnen und Leser und über die Zeiten hinweg ist es wohl einfach ein besonderes Erlebnis, mit dem berühmten „Gelben Trikot“ zu fahren.

„Mein erstes Fahrrad bekam ich 1952 in Berlin als 14-Jährige. Das war eine wahre Kostbarkeit“, erinnert sich die Günzburgerin Ingelore Köppler. Foto: Archiv Köppler

Das „Gelbe Trikot“ ist bekanntlich die Auszeichnung für den Führenden der Tour de France. Schon 20 Jahre vor dem Sieg Jan Ullrichs bei der Tour 1997 war Deutschland erstmals so richtig im „Tour-Fieber“. Lange schien es 1977 so, als würde der gerade einmal 22 Jahre alte Dietrich Thurau den Sieg davontragen. Am Ende hat es damals nicht ganz gereicht. Aber auch in der Region war damals so mancher mit einem „Gelben Trikot“ zu sehen – wie beispielsweise Monika Schuster (geborene Kling) mit ihren Schwestern.

„Das Foto ist von Weihnachten 1966. Die Freude war riesengroß, endlich Radfahren zu lernen“, schreibt Claudia Keppeler aus Günzburg. Foto: Archiv Keppeler

Das Rad leistete zwölf Jahre treue Dienste

Welch ein besonderer Schatz das erste Fahrrad war, beschreibt unter anderem auch Ingelore Köppler aus Günzburg, die damals noch in Berlin lebte. Sie bezeichnet ihr erstes Rad als eine „wahre Kostbarkeit“. Das Rad leistete ihr zwölf Jahre treue Dienste.

Walter Herold aus Krumbach hat sein erstes Fahrrad mit circa drei Jahren erhalten: „Es dürfte 1953 gewesen sein, damals in Wengen im Allgäu“. Foto: Archiv Herold

Häufig wurde ein Rag, der zum Weihnachtsfest 1958 mit vier Jahren sein erstes Rad bekam. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns ihre Bilderschätze zukommen lassen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Gerne können Sie uns weitere Fotos an die E-Mail-Adressen redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de und redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken. Wir freuen uns!

„Meine Mutter Inge hatte 1950 großes Losglück. Sie gewann als zehnjähriges Mädchen ein Fahrrad in Ziemetshausen“, schreibt Bernd aus Thannhausen.

Zur Aktion „Mein erstes Fahrrad“ gibt es inzwischen zahlreiche Fotos in einer Bildergalerie bei uns im Internet.

