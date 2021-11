Landkreis Günzburg

Wohin Corona-Patienten von der Intensivstation jetzt verlegt werden

Plus Die Corona-Lage im Landkreis Günzburg spitzt sich weiter zu. Deshalb werden die Intensivstationen entlastet. Einige Patienten kommen in andere Kliniken.

Von Piet Bosse

Die Inzidenzen steigen weiter, die Intensivstationen im Landkreis Günzburg sind überlastet. Dr. Ulrich Kugelmann, der im Rettungsdienstbereich Donau-Iller die Intensivbettenbelegung koordiniert, hatte in der vergangenen Woche angekündigt, stabile Corona-Patienten aus den Intensivstationen in die Fachklinik Ichenhausen, in die Kreisklinik Krumbach und ins Krumbad verlegen zu wollen. An den drei Orten wurde der Plan bisher unterschiedlich umgesetzt.

