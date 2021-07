Landkreis Günzburg

Zahlen zeigen: Die Sonne scheint im Landkreis Günzburg immer länger

Die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Im Landkreis Günzburg ist das statistisch gesehen offenbar immer öfter der Fall.

Plus Regen und Unwetter statt Sonne zeichnen den Sommer 2021 im Kreis Günzburg bisher aus. Der Trend sieht aber anders aus, wie ein Blick auf die Zahlen der letzten Jahrzehnte zeigt.

Von Christoph Lotter

Der Sommer 2021 ist noch jung. Zumindest der Start darf aber getrost als durchwachsen bezeichnet werden. Statt Sonne satt und sommerlichen Bade-und-Eis-Temperaturen erinnert das wechselhafte Wetter derzeit eher an einen typischen April - viel Regen und zuletzt sogar heftige Unwetter prägen aktuell nur allzu oft das Bild beim Blick ins Freie. Die Zahlen der Wetterstation Reschenberg in Krumbach verraten jedoch: Ganz so schlecht, wie es sich anfühlt, ist dieses Jahr bislang gar nicht - zumindest im historischen Vergleich. Und der langfristige Trend darf allen Sonnenkindern tatsächlich Mut machen.

