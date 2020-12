Landratsamt, Traglufthalle, Allkauf, Kreisreform

19.12.2020

Lebhafte Diskussionen und bemerkenswerte Beschlüsse kennzeichneten den Herbst vor 50 Jahren in Mittelschwaben

Von Hans Bosch

Corona-Pandemie war im Herbst 1970 zumindest in seiner heutigen Bedeutung ein unbekannter Begriff. Gegenwärtig ist es in aller Munde und wurde erst jüngst sogar zum Wort des Jahres gekürt. Für gleichwertigen Gesprächsstoff zumindest in Bayern und besonders im lokalen Bereich des Landkreises Krumbach sorgte damals die anstehende Kreis- und Gemeindereform, deren Folgen wie heute bei Corona gleichfalls nicht absehbar waren. Ihr Initiator Dr. Bruno Merk stand nämlich Ende November als Landtagsabgeordneter im Stimmkreis Günzburg-Krumbach zur Wiederwahl an. Es gab aber noch weitere Themen: die Eröffnung des ersten Einkaufsgroßmarktes Allkauf in Krumbach, Fertigstellung der weltgrößten Traglufthalle in Münsterhausen, Fragezeichen über die Zukunft des im Bau befindlichen neuen Landratsamtes und eben die Landtagswahl.

Merk wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt als bayerischer Innenminister bestätigt. Bereits bei der Grundsteinlegung und dem gleichzeitig anberaumten Richtfest anfangs Dezember war die künftige Nutzung des Neubaus im Westen Krumbachs mit einem großen Fragezeichen verbunden. Kreischef Karl Graf fühlte sich noch ganz sicher, dass er im Mai 1971 dort als Landrat einziehen werde. Seine Bemühungen, zusammen mit anderen Nachbarkreisen einen neuen Großkreis in Mittelschwaben zu bilden, passten, wie sich später zeigte, nicht in das Merk-Konzept. In den Neubau zog später bekanntlich das Wasserwirtschaftsamt ein und heute ist es Sitz des Staatlichen Bauamts. Ein Faustpfand blieb es für die Behördenstadt Krumbach trotzdem.

Ein „Wahrzeichen“ anderer Art bekam zur gleichen Zeit das Mindeltal: In Münsterhausen errichtete die Firma Schwarzkopf die bis dahin weltgrößte Traglufthalle mit 120 Meter Länge, 25 Meter Breite und 22 Meter Höhe. Die lichtdurchlässige weiße Kunststoffhaut umspannte 70 000 Kubikmeter Rauminhalt und ermöglichte die Fertigung unterschiedlichster Fahr- und Vergnügungsanlagen bei angenehmen Temperaturen auch im Winter. Weitere bemerkenswerte Bauten entstanden in Breitenthal mit einer neuen Raiffeisenbank, dem Sportheim in Münsterhausen sowie den Trinkwasser-Hochbehältern in Thannhausen und für die Wasserversorgung Kammeltal.

Beträchtliche Ausmaße nahm im Landkreis der Ausbau von Straßen ein, die noch vor Wintereinbruch in Betrieb genommen werden konnten. In Krumbach hatte die Verlegung der B300 im Stadtgebiet erhebliche Bedeutung. Möglich machte dies die neue Lichtensteinstraße zwischen Bahnhof und Burgauer Straße, auf der jetzt auch der Schwerlastverkehr rollte. Für Monate wegen Verbesserungsarbeiten gesperrt war die Staatsstraße zwischen Münsterhausen und Thannhausen und ebenso die dortige Bahnhofstraße wegen Verlegung von Kanalrohren. Aber auch in den anderen Gemeinden waren vielfach für die Erneuerung der Gemeinde- und Ortsstraßen die Bagger im Einsatz. Ein Schwerpunkt für die Raupen war der Bau der neuen Speedway-Anlage in Breitenthal und schließlich ermöglichten Waldarbeiter die Einrichtung eines Skilifts nordwestlich des Krumbads mit einer Pistenlänge von 140 Metern.

Groß gefeiert wurde im Oktober der Neubau des ersten Gemeinschaftskaufhauses „Allkauf“ (heute Kaufland) mit fünf Firmen und einem Lebensmittelsupermarkt. Auf eine erfolgreiche Zukunft blickte die Weinkellerei Einsle, deren Verwaltung zwar am Marktplatz blieb, aber die Lagerung und Abfüllung der edlen Tropfen in die Nassauer Straße verlegte. Die Firma Neodon expandierte gleichfalls in großem Umfang und verlegte einen Teil ihrer Teppichboden- und PVC-Beläge-Fertigung in die Schweiz.

Ähnlichen Auftrieb verzeichnete die in Ziemetshausen ansässige SEL mit ihrer Produktion von Kunststoffteilen für Fernseh- und Elektrogeräte. Der Beweis dafür war der Besuch des baden-württembergischen Wirtschaftsministers Hans-Otto Schwarz, der sich nach einer Betriebsbesichtigung voll des Lobes zeigte.

Es kam aber auch zu Diskussionen, die letztlich nicht verwirklicht wurden. So wollte der Gemeinderat von Niederraunau eine eigene Kläranlage in ihrem Flurbereich im Süden Krumbachs. Wegen Meinungsverschiedenheiten kündigte Ziemetshausen den Hauptschulvertrag mit Thannhausen, was jedoch durch die Vermittlung „von oben“ bereinigt wurde. Und auch die Mindelstadt war letztlich mit ihrem Wunsch auf Erhalt des Schüler-Einzugsgebiets für die Realschule im westlichen Bereich des Landkreises Augsburg erfolgreich. Ähnliches konnte Krumbach erreichen, das sich an das Kultusministerium wandte, um Standort einer Fachoberschule zu werden, die den Schülern den Weg zum Hochschulstudium ermöglichte.

Als „hohe Besuche“ vermerkt sind in den Mittelschwäbischen Nachrichten das Gastspiel von Staatssekretär Anton Jaumann. Er übergab den neuen Erweiterungsbau und den grundlegend renovierten Altbau des Finanzamts in der Mindelheimer Straße (heute Polizeiinspektion) ihrer Bestimmung und sprach sich für den Erhalt der kleinen Finanzämter aus, da sie weitaus bessere Beratungsmöglichkeiten als eine Großbehörde bieten könnten.

Zu Gast in Krumbach war am 14. November auch Bayerns Ministerpräsident Alfons Goppel. Wenige Tage vor der Landtagswahl warnte er die über 500 Zuhörer im Stadtsaal vor dem fortschreitenden Linkskurs in Bayern und dem gesamten Bundesgebiet, der ihm große Sorgen bereite. Eine viel diskutierte und letztlich doch gelungene Entscheidung fällte auch die Kirchenverwaltung der Stadtpfarrei St. Michael. Es ging um die Farbgebung von Turm und Kirchenraum, da bei der Erneuerung des bisher grauen Außenputzes farbige Reste aus früherer Zeit gefunden wurden. Das Fazit: Die Verantwortlichen entschieden sich für Weiß mit rotbrauner Einfassung, in dem sich das Krumbacher Wahrzeichen noch heute präsentiert.

