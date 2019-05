26.05.2019

Lehrer sieht rot und greift zu Rotstift und Rotwein

Kabarett Han’s Klaffl präsentiert sein Programm „40 Jahre Ferien“ in der Mittelschule Krumbach

Von Thomas Niedermair

Krumbach Bei diesem (ehemaligen) Schullehrer wird der Unterricht nicht geschwänzt. Wenn Han’s (eigentlich: Hans) Klaffl als „Staatskabarettist auf Lebenszeit“ und dabei bewusst mit dem „Deppen-Apostroph“ als Markenzeichen auftritt, strömt (nicht nur) das Kollegium in Scharen herbei. Auch in der Aula der Krumbacher Mittelschule war dies nicht anders. Etliche Zusatzstühle mussten aufgestellt werden, um den etwa 250 Besuchern ausreichend Platz bieten zu können.

Rektorin Karin Virag begrüßte das zahlreich erschienene Publikum und dankte allen, die dazu beigetragen hatten, diese Veranstaltung als einen Höhepunkt innerhalb der diesjährigen Feierlichkeiten (40 Jahre Schulzentrum Krumbach) in die Tat umsetzen zu können. Und der 1950 in Töging am Inn geborene und in Ebersberg lebende Kabarettist hatte das zum Jubiläum passende Programm mitgebracht, nämlich „40 Jahre Ferien – Ein Lehrer packt ein …“.

Han’s Klaffl, der Musik am Gymnasium in Haar unterrichtet hat und seit 2014 Pensionär ist, fackelte nicht lange und widmete sich von Beginn an den schwerwiegenden Folgen einer auch vom „Kultusmysterium“ zu verantwortenden Bildungsmisere. Sein Rezept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll, da schließlich jeder den Schulalltag aus eigener Erfahrung kennt. Wenn Klaffl sich – dem Anlass entsprechend – in schwarzer (Trauer-)Kleidung mit den wahrlich ernüchternden Resultaten der Musik-Tests seiner Klasse zu befassen hat und etwa das Wort „Rhythmus“ einzig von einem Schüler mit anerkannter Rechtschreibschwäche richtig geschrieben wurde, bleibt dem frustrierten Korrektor nur noch – im rhythmischen Wechsel – der Griff zum Rotstift und zum Rotwein. Den diversen Irrtümern der Kevins, Jessicas und Natalies, die manchmal „sogar den eigenen Namen falsch schreiben“ oder ein „Hallo Julia“ als Komposition Händels zu erkennen glauben, gilt Klaffls Hauptaugenmerk aber mitnichten. „Hundert Exen, hundertmal der gleiche Schmarr’n“ singt er mit Leidensmiene, begleitet sich dabei stimmig am Kontrabass und leitet zu den Hauptthemen des Abends über, den mehr oder weniger geschätzten Kollegen und der besonders „beliebten“ Ministerialbürokratie, die einen Lehrer schon mal rotsehen lässt.

Wie wird man eigentlich Lehrer? „Ich war jung und brauchte das Geld“, mag für manche als Antwort genügt haben, während andere eine gehörige Portion Idealismus mitbrachten. „Willst net lieber einen Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat?“, sei Klaffl selbst seinerzeit von seinem Vater gefragt worden.

In vier Kategorien teilt der Kabarettist die Kollegen ein. Typ A ist der abgeklärte Routinier, den nichts mehr erschüttern kann, Typ B der stets besorgte Bedenkenträger im dauerhaften Betroffenheitszustand, Typ C der sportliche, autoritäre Disziplinfanatiker mit leicht sadistischer Ader (etwa beim Geräteturnen), Typ D der alte Sprachen unterrichtende, leicht weltfremde Schöngeist. „Und alle vier Typen, auf die sich die Schüler in bewundernswerter Weise nacheinander einstellen müssen, hat man bei der Lehrerkonferenz, wo es um gefährdete Schüler (‘Mehr Fünfer als Fächer!’) oder um den ‘beweglichen Ferientag’ geht, auf einem Haufen“, klagt Klaffl. Als ob das nicht reiche, kämen die Probleme hinzu, unsinnige Anweisungen von oben oder Elternsprechtage („Wir Lehrer ham da Stallpflicht!“) heil zu überstehen. Hüpfbällen und anderen Werbegeschenken für Lehrer, der Vergreisung des Kollegiums und dem „Segen“ der Ganztagsschule, die selbst den interessiertesten Schülern, „die am Morgen begeistert und sogar am Mittag immer noch gut drauf sind“, bis zum Abend den letzten Rest Freude nehme, wandte sich Klaffl mit Spott, Biss und Ironie zu. „Holt mich hier raus“, lautete seine überzeugend gesungene und an Piano und Kontrabass gekonnt begleitete Bitte zum Finale seines zweistündigen und insgesamt kurzweiligen Programms, aber nach dem begeisterten Schlussapplaus der Besucher betonte der Kabarettist dann doch die auch schönen Seiten des Lehrerberufs, denn schließlich „ist die Mehrzahl der Schüler durchaus nett und okay“.

Themen Folgen