Athleten setzen nach langer Pause ein Ausrufezeichen

Nach langer Zwangspause konnten einige Athleten des TSV Niederraunau in Horgau bei den Kreismehrkampfmeisterschaften Erfolge sammeln.

Nachdem bisher nur die Kaderathleten Wettkämpfe bestreiten konnten, stehen nun auch wieder Wettkämpfe für alle anderen Leichtathleten an. Ein erstes Ausrufezeichen setzten dabei einige Nachwuchsathleten vom TSV Niederraunau bei den Kreismehrkampfmeisterschaften in Horgau. Nachdem die ersten Trainingseinheiten erst vor wenigen Wochen gestartet waren, zeigten doch einige Sportler bereits eine erfreuliche Leistungsstärke.

In der Altersklasse M15 erkämpfte sich Korbinian Hegenbart mit 1989 Punkten einen starken dritten Platz. Dabei glänzte er mit vier neuen Bestleistungen über 100 m in 12,65 sec., mit 5,40 m im Weitsprung, 9,29 m im Kugelstoß und mit 1,52 m im Hochsprung. Sein Trainingskamerad Peter Kraus erreichte mit 1,44 m und neuer Bestleistung im Hochsprung einen guten fünften Platz in dieser Altersklasse.

Mit Julius Walter verfügt das LAZ Kreis Günzburg über ein weiteres hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Er erreichte in der Altersklasse M14 mit 1775 Punkten ebenfalls einen beachtlichen dritten Platz in der Vierkampfwertung. Seine dabei erzielte Sprintleistung in 12,18 s über 100 m war die schnellste Zeit unter allen Teilnehmern. Neben seinem umfangreichen Vierkampfprogramm lief er in einem Rahmenwettbewerb über 800 m in 2:28:57 min zu einem ungefährdeten Sieg.

Die Niederrauner Athleten waren nach langer Pause wieder im Einsatz. Foto: Sammlung TSV Niederraunau

Erste Wettkampferfahrungen sammelten die U-12-Nachwuchathleten Paul Sedlmeier, Marius Bisle, Ricky Reiser, Ulrich Kraus, Amelie Deml und Romy Walter im Dreikampf über 50 m, Ballwurf und Weitsprung.

In der Altersklasse W14 erzielte Bianca Mayr mit 1652 Punkten und dem zweiten Platz die beste LAZ-Mehrkampfplatzierung an diesem Tag. Ihre Trainingspartnerin Annabell Dirr erkämpfte sich den sechsten Platz in dieser Altersklasse.

"Ein toller Wettkampftag, der allen Beteiligten Spaß gemacht hat", freute sich Betreuerin Brigitte Eheim. Nachdem das Training erst vor kurzem wieder begann, absolvierten die Athleten diesen Wettbewerb mehr oder weniger als Trainingswettkampf. Ohne Weiteres fanden die bekannten Hygieneregeln Anwendung. "Lobenswert war die Anwesenheit der Athleten bis zur letzten Disziplin inklusive Siegerehrung", so Eheim.