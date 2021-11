Ein entscheidender Schritt für Tobias Ritter

Plus Der 20-jährige Langstreckenläufer Tobias Ritter aus Deisenhausen wechselt zum renommiertesten Leichtathletikverein Deutschlands. Was er sich davon erhofft.

Tobias Ritter ist zwar erst 20 Jahre alt, aber der Langstreckenläufer hat bereits einiges geschafft. Über verschiedene Distanzen steht er in den bayerischen Bestenlisten weit vorn; Titel und Spitzenplatzierungen belegen es. Doch das soll für den Deisenhauser längst nicht alles sein. Jetzt steht er vor einem entscheidenden Schritt in seiner sportlichen Laufbahn: Tobias Ritter wechselt zum 1. Januar 2022 vom FC Ebershausen zum deutschen Aushängeschild der Leichtathletik, LG Telis Finanz Regensburg.