Manuela Groß mit Super-Hochsprung zu Gold

Manuela Groß aus Krumbach ist Bayerische Mehrkampfmeisterin der Seniorinnen 50. Punktemäßig ist demnächst vielleicht sogar noch mehr drin.

Manuela Groß ist einmal mehr Bayerische Meisterin im Leichtathletik-Fünfkampf der Seniorinnen. Die inzwischen in der Altersklasse 50 für das LAZ Kreis Günzburg startende Krumbacherin erreichte in Aichach stolze 3717 Punkte.

1,44 Meter sind auch bundesweit eine Spitzenleistung

In allen Disziplinen schaffte die bei Coach Dieter Duttke in Thannhausen trainierende Sportlerin gute bis hervorragende Resultate. Herausragend war ihr Hochsprung-Ergebnis: 1,44 Meter sind auch bundesweit gesehen in dieser Altersklasse eine Spitzenleistung, die mit 928 Punkten bewertet wird.

Bayerischer Uralt-Rekord wackelt

Nach 14,88 Sekunden über 100 Meter, 10,22 Meter im Kugelstoßen und 4,40 Meter beim Weitsprung hatte Groß vor den abschließenden 800 Metern sogar den bayerischen Rekord von Waldtraud Krähe aus dem Jahr 2000 vor Augen. 3811 Punkte hätte sie benötigt und die Chance, diesen Uralt-Rekord zu brechen, wird sie womöglich noch einmal erhalten. Diesmal verpasste sie das Ziel in einer Zeit von 2:58,61 Minuten. Beobachter erkannten in diesem Lauf ausreichend Potenzial für die fehlenden Punkte, zumal Groß die erste Runde etwas zu schnell anging.

Traditionsgemäß richtete die LG Aichach-Rehling die Titelkämpfe aus. Groß mag sich daran erinnern, dass sie bereits seit zehn Jahren regelmäßig im Josef-Bestler-Stadion in Aichach startet.

Gutes Konzept in Aichach

Zeitgleich stiegen an gleicher Stelle einige andere Meisterschaften, sodass viel Leben in der Bude war. Ein übrigens von allen Seiten einschließlich des Bayerischen Leichtathletik-Verbands (BLV) gelobtes Konzept, denn allein mit der in einigen Bereichen doch recht dünnen Beteiligung der Senioren wäre es kaum ein „großes“ Sporterlebnis geworden. (AZ, ica)

