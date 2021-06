Tobias Ritter aus Deisenhausen holt sich schwäbischen Titel

Im Rahmen des Wittelsbacher Straßenlaufes in Aichach wurde auch die Schwäbische Meisterschaft auf der Straße gewertet, Tobias Ritter aus Deisenhausen war erfolgreich.

Beim Wittelsbacher Straßenlauf in Aichach über zehn Kilometer wurde auch die Schwäbische Meisterschaft auf der Straße gewertet. Bei den noch nicht gewohnten hochsommerlichen Temperaturen mussten die Teilnehmer das Rennen gut einteilen. Am besten gelang dies Tobias Ritter aus Deisenhausen, der für den FC Ebershausen startet. Nach 32:45 Minuten überquerte er die Ziellinie in einer neuen persönlichen Bestleistung und wurde Schwäbischer Meister.

Hans Bouricha-Hörmann belegte in der Altersklasse M60 in 39:57 Minuten Platz eins, dicht gefolgt von Martin Birkner. Samia Bouricha vom SV Mindelzell war in der Altersklasse W50 in 50:23 Minuten beste Teilnehmerin.

Tobias Ritter und sein Betreuer Gerhard Bachthaler peilen nun beim Halbmarathon in Ulm ein gutes Ergebnis an. (AZ)