Leserbilder: Als ein Auto noch ein wahrer "Champion" war

Finale unserer Bilderaktion mit weiteren beeindruckenden Fotos und ungewöhnlichen Geschichten unserer Leser.

Von Peter Bauer

Wenn ein Auto „Champion“ heißt, dann denkt wohl der eine oder andere sofort an einen wuchtigen Rennwagen mit einer gewaltigen Anzahl an PS. Doch der „Champion“, den wir im Rahmen unserer Leserbilderaktion vorstellen, hat lediglich neun PS. Ein tolles Fahrzeug ist er gleichermaßen. Er steht für die vielen schönen Bilder, die wir von unseren Lesern erhalten haben. Unsere Aktion möchten wir mit dieser Veröffentlichung abschließen. Und bald können Sie online abstimmen, welches erste Auto Ihnen am besten gefällt.

Die Abstimmung beginnt am Mittwoch, 9. September, um 12 Uhr und läuft bis einschließlich Donnerstag, 17. September, 12 Uhr. Der Gewinner erhält als Preis ein 20-Liter-Fass Bier oder wahlweise ein nichtalkoholisches Getränk. Der Preis wird uns dankenswerterweise von der Klosterbrauerei Ursberg zur Verfügung gestellt. Walter Gruber aus Burtenbach hat uns Details über seinen „Champion“ berichtet, die stellvertretend für die besondere Beziehung von vielen zu ihrem ersten Auto stehen: Es war „ein flotter zweisitziger Roadster, mit einem 250 ccm Triumph-Doppelkolbenmotor und der sensationellen Leistung von gerade mal 9 PS. Diese 9 Pferdchen verliehen ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Der Champion hatte noch einen Handstarter und im Gegensatz zu damaligen anderen Kleinstwagen bereits einen Rückwärtsgang.“

Ein Kleinschnittger F125, Baujahr 1953, Band-Fahrzeug von „The Stars“. Von links Franz , Jacky , Helmut Jäger (Besitzer) und Fred Miller. Das Bild wurde von Fred Miller 1965 aufgenommen. Bild: Archiv Miller

Ferner besaß er, so Gruber weiter, „ein Klappverdeck, keine Türen, sondern wie bei Roadstern häufig üblich Einstiegausschnitte. Um es winterfest zu machen, wurden Seitenteile mit Cellophanscheiben in die Ausschnitte gesteckt. Der Neupreis für den Wagen? 2950 Mark, erinnert sich Gruber. „Ich habe ihn neuwertig mit 2300 Kilometer für 2300 Mark erworben. Der Wagen konnte mit dem Motorradführerschein Klasse IV gefahren werden, den ich seit meinem 16. Lebensjahr besaß. Auch meine Nachbarsburschen Konrad Wiedenbauer (links auf seinem Bild) und Albert Schick setzten sich gerne mal hinter das Lenkrad des Roadsters.“ Ein weiteres Foto zeigt einen Ford Taunus de luxe aus dem Jahr 1953. Es war das erste Auto in Dürrlauingen. Der Eigentümer Max Schmid war ein Heimatvertriebener aus dem Sudetenland.

Das erste Auto in Dürrlauingen

Ein weiteres Foto zeigt den VW Käfer von Eduard Glogger aus Krumbach (circa 1964) am Gaichtpass in Tirol. Zu sehen ist seine Frau Johanna. 1967 führte die Hochzeitsreise der beiden nach Kaltern/Südtirol. Für Krumbacher ist Kaltern (zwischen Krumbach und Kaltern besteht seit 1957 eine Musikpartnerschaft) bekanntermaßen ein besonderes Ziel.

1953, das erste Auto in ein Ford Taunus de luxe. „Der Eigentümer war mein Vater, Metzgermeister Max Schmidt. Als Heimatvertriebener aus dem Sudetenland war dies sein ganzer Stolz, schreibt Sohn Maximilian. Bild: Archiv Schmidt





