Leserfotos: Der Zauber des Jahreswechsels in Mittelschwaben

Zauberhafte Lichtstimmung: So hat sich 2019 bei Mindelzell verabschiedet.

Welche Schönheit unsere Region derzeit entfaltet. Dies zeigen zahlreiche eindrucksvolle Fotos unserer Leser.

Von Peter Bauer

Strahlender Sonnenschein, fantastische Fernsicht, klare Luft: Allein diese Stichworte deuten an, dass viele Menschen in Mittelschwaben einen wunderschönen Jahreswechsel genießen konnten. Nach der oft turbulenten Vorweihnachtszeit hat sich das Leben zuletzt auf eine angenehme Weise beruhigt. Eine solch entspannte Lage trägt bekanntermaßen dazu bei, die schönen Seiten des Lebens intensiver wahrzunehmen. Der Zauber dieses Jahreswechsels: Zahlreiche unserer Leser haben ihn mit der Kamera festgehalten und uns viele Fotos zukommen lassen. Gerne veröffentlichen wir an dieser Stelle einige Fotos.

Wir begegnen dabei unter anderem besonderen Wolkenspielen am Himmel. Wir blicken auf Gewässer, die im gleißenden Sonnenlicht dieser Tage eine spiegelnde Pracht entfalten. Eine Attraktion zum Jahreswechsel ist das Silvesterschwimmen im Oberrieder Weiher. In diesem Jahr gab es mit 111 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. Für sie wurde dieser Tag zu einem besonderen Erlebnis. Andererseits: Bei einer Wassertemperatur von vier Grad in den Weiher: Das ist dann doch nicht jedermanns Sache. Und ein lang anhaltender Spaziergang durch die Natur ist natürlich eine Alternative.

Gerne können Sie uns Fotos schicken!

Wie haben Sie den Jahreswechsel erlebt? Wie genießen Sie diese besonderen Tage? Gerne können Sie uns weitere Fotos an unsere E-Mail-Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken.

