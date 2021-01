vor 36 Min.

Letzte Korrekturen für das Baugebiet „Weiherweg“ in Aichen

So sieht die endgültige Einteilung des Baugebietes „Weiherweg“ in Aichen aus. Die Satzung zur Bebauung dieses Areals wurde nun beschlossen. Nach der Genehmigung können dort neun Einzelhäuser errichtet werden.

Plus Das Landratsamt fragt, warum Aichen gleiche drei Baugebiete ausweisen will. In den Augen der Behörden wäre eine Innerorts-Verdichtung offenbar angebrachter.

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte mit dem Beschluss der Satzung für den neuen Bebauungsplan „Weiherweg“ im Südwesten von Aichen die letzte Hürde genommen, um Baureife zu erlangen. Nach Genehmigung durch die Baubehörde können dort neun Häuser in freier Bauweise errichtet werden. Auch die Erschließung des genannten Gebietes war Thema.

Architekt und Planer Eugen Riedler berichtete über die dritte Auslegung für das Baugebiet „Weiherweg“. Bei der Anhörung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gingen eigentlich nur Stellungnahmen des Landratsamtes ein. Das Amt bemängelt erneut, warum die Gemeinde Aichen gleich drei Baugebiete ausweisen muss. Ihm wäre eines oder gar keines lieber, damit der Landverbrauch reduziert oder noch besser, verhindert werde. Laut Amt solle eher die Innerorts-Verdichtung in den Mittelpunkt gestellt werden.

Räte in Aichen: Ohne Baugrund droht Landflucht

Darauf meldeten sich mehrere Räte zu Wort und stellten allgemein fest, dass die Gemeinde die Planungshoheit habe und sich nicht dreinreden lassen werde. Weiter kam die Äußerung, dass viele junge Leute oder Familien bauen wollen und innerorts, auch bei Leerständen, keinen Baugrund bekommen würden, da die Besitzer nicht bereit sind, diesen zu verkaufen. Ohne Baugrund ziehen diese dann weg und die Wirtschaftskraft der Gemeinde werde geschwächt, hieß es.

Der Emissionsschutz, so Riedler, sorge dafür, dass die Landwirtschaft, die das neue Baugebiet umgibt, ungehindert agieren können solle. Riedler erwähnte dazu, dass in der Satzung bereits stehe, dass von der Landwirtschaft ausgehende Emissionen von den Bewohnern hingenommen werden müssen. Also wüssten die künftigen Bauherrn, auf was sie sich einlassen.

Landratsamt entscheidet nun über Baugebiet in Aichen

Die Naturschutzbehörde schlug vor, die bereits vorhandene Ortseingrünung auf Privatgrund solle erworben und in Gemeindegrund umgewandelt werden. Dies wurde einstimmig abgelehnt. Der neue Bebauungsplan wurde nach Paragraf 13 des Baugesetz-Buches erstellt. Dieser sagt unter anderem aus, dass bei einer Grundfläche unter 10.000 Quadratmetern ein beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung stattfinden könne. Deshalb sei auch die Ausweisung einer Ausgleichsfläche nicht erforderlich. Das Landratsamt möchte das so nicht. Trotzdem hält die Gemeinde an diesem fest, schrieb Riedler in seiner Begründung. Abschließend empfahl er, der Gemeinderat sollte trotz dieser massiven Einwände die Satzung zum Bebauungsplan beschließen.

Vor der Beschlussfassung äußerte sich Bürgermeister Kling folgendermaßen: „Bei einem Ortstermin am neuen Baugebiet waren die zuständigen Leute des Amtes dabei und sagten nichts. Deshalb kann ich nun die Einwände, Forderungen und Empfehlungen nicht verstehen.“ Einstimmig wurde dann die Satzung für den Bebauungsplan „Weiherweg“ beschlossen und die VG-Verwaltung zur Weiterleitung an das Landratsamt zur Genehmigung beauftragt.

