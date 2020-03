05:30 Uhr

Leuchtende Farben beim Krumbacher Frühlingsmarkt

21 Aussteller machten im Krumbacher Heimatmuseum Lust auf das Umdekorieren daheim nach dem Winter.

Von Elisabeth Schmid

Strahlendes Frühlingswetter lockte zahlreiche Besucher ins Krumbacher Heimatmuseum zum alljährlichen Frühlingsmarkt. Es gab wieder viel zu sehen und auch zu kaufen. 21 Aussteller aus der Region waren vor Ort, um ihre Waren zu präsentieren. Es gab Kerzenkunst, Malerei, Taschen aus Stoff, Papierfaltarbeiten, Grußkarten, Seifen, Keramikeier, modellierte Wachseier, Haarseife, Naturfloristik, Schmuck aus Silberbesteck Wachstücher, Filzhasen, Gestricktes und Genähtes und vieles mehr. Die Besucher konnten sich Anregungen holen, um selber Dekorationen für die Frühlingstage und für die Ostertage herzustellen.

Von Seifen bis zum Silberbesteck reichte das Angebot

Natürlich durfte auch gekauft werden. Schon am Vormittag war der Frühlingsmarkt gut besucht. Die Seifen von der Schäferei Fischer erfreuten sich großer Beliebtheit. Auch der Silberschmuck aus altem Besteck brachte die Gäste zum Staunen.

An einem Stand gab es bunte Wachstücher zu kaufen. Praktisch sind diese Tücher beim Lagern von Lebensmitteln. Sie können statt Plastiktüte oder -box zum Einwickeln der Waren mehrmals genutzt werden. Ein Aussteller bot praktische und dekorative Schnitzereien aus Holz an.

Die Kinder konnten, während die Eltern sich auf dem Markt umschauten, in der Bastelstube Osterdeko basteln. Mit Hilfe von Brigitte Schuster, die schon seit Jahren die Kinder beim Basteln begleitet, wurden kreative Osternester, Geschenkanhänger, Osterkarten und Hasen-Stecker gebastelt. Die Kinder waren eifrig bei der Sache und hatten ihren Spaß. Wenn die Gäste vom vielen Schauen und Bummeln eine Pause brauchten, konnten sie sich bei Kaffee und Kuchen und Kakao in gemütlicher Runde ausruhen und sich über die Eindrücke unterhalten.

Frühlingsstrauß in Gummistiefeln

Überall an den Ständen sah man fröhliche Frühlingsfarben. Das Grün der Gräser und das leuchtende Gelb der Forsythien machten Lust auf Frühling. Ein Strauß stand sogar dekorativ in Gummistiefeln da. Das sonnige Wetter unterstrich die gute Laune auf dem Frühlingsmarkt im Krumbacher Heimatmuseum. Für jeden 20. Besucher hatten die Aussteller ein kleines Geschenk vorbereitet. Anita Roth vom Heimatmuseum freute sich sehr, dass die Besucher so zahlreich kamen.

