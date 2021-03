vor 7 Min.

Linke fordern sofortigen Rücktritt

Georg Nüßlein solle Bundestagsmandatniederlegen

Die Partei Die Linke in der Region fordert von Georg Nüßlein ( CSU) die sofortige Niederlegung seines Bundestagsmandates. „Das Mandat gehört den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis und ist kein persönliches Eigentum“, sagt der Direktkandidat für den Wahlkreis Neu-Ulm/ Günzburg Xaver Merk aus Senden.

Merk verweist auf die verheerende Wirkung der gegenüber Nüßlein erhobenen Vorwürfe auf den Politikbetrieb insgesamt. „Gerade in einer Zeit, in der die Entscheidungen der Politik auf nichts mehr als auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen ist, muss das Verhalten des Abgeordneten Georg Nüßlein und anderer Abgeordneten der CDU als Supergau der Politik bezeichnet werden“, heißt es in der Mitteilung. Daher sei der sofortige Verzicht auf das Bundestagsmandat und das Spenden der erhaltenen Gelder an soziale Einrichtungen in der Region das Mindeste, das die Linke fordert.

„Georg Nüßlein versündigt sich nicht nur an seinen Wählerinnen und Wählern, sondern an allen Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises, wenn er sein Mandat behält, um noch ein paar Euro mehr Rente auf sein Konto scheffeln zu können“ wettert Xaver Merk weiter. (zg)

Themen folgen