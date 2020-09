22.09.2020

Literaturherbst: Lausbubengeschichten aus dem alten Krumbach

Plus Rolf Kamradek lebte vier Jahre in Krumbach und ist viel herumgekommen. Beim Literaturherbst hält er zwei Lesungen.

Als er mit zwölf Jahren seine erste Lausbubengeschichte schrieb, bekam er eine Ohrfeige. Warum? Das beschreibt Rolf Kamradek in seinem Buch „Die Sau im Kirschbaum“. Diese Erinnerung und viele seiner schwäbischen Lausbubengeschichten sind eingebunden in die Autorenlesung mit Rolf Kamradek. Im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes und auf Einladung der Volkshochschule sind (den Abstandsregeln von Corona geschuldet) für Freitag, 30. Oktober, zwei Autorenlesungen im Bürgerhaus gebucht: Die erste Begegnung mit Rolf Kamradek ist um 16 Uhr; der Abendtermin beginnt um 19.30 Uhr.

In seinen Büchern erzählt Rolf Kamradek von Lausbuben, Alten und Liebenden, von Reisen und Sport, von Küste und Binnenland, arbeitet an einem satirischen Roman, an Märchen, Bilder- und Jugendbüchern. Anders als der spontane Witz ist sein Humor das Ergebnis von Beobachtung, Abstand und ernsthaftem Nachdenken. So kommt er zu dem Schluss: Die Menschen sind komisch.

In seinen Büchern erzählt er von alten Krumbacher Lausbubgeschichten

Der 1939 im Sudetenland geborene, jetzt in Schleswig lebende Autor, hatte reichlich Gelegenheit, die Mitmenschen kennenzulernen: Als Flüchtling in Oberbayern, als Schüler bei den Schwaben in Krumbach und Heilbronn, als Student in Kiel und Marburg, als Arzt im Unterallgäu, in Schleswig-Holstein, im Schwarzwald, im Saarland, sowie auf ausgedehnten Reisen. So begleitet er liebenswerte Neurotiker mit viel Sympathie und beschreibt die Menschen so, wie sie eben sind – komisch.

In seinen Büchern „Die Sau im Kirschbaum, sowie „Spätzleduft und Nordseeluft“ schließlich erzählt Rolf Kamradek von schwäbischen Lausbuben in „der mittelschwäbischen Kleinstadt der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit“ (Krumbach). Viele dieser „Schwäbischen Geschichten“ kommen in Erinnerung, wenn Rolf Kamradek wieder einmal seine alte Heimat besucht, in der er zwar nur vier Jahre lebte, die ihn aber mehr geprägt hat als viele weitere Lebensstationen. So bildet das mittelschwäbische Krumbach vor 65 Jahren die deutlich erkennbare Kulisse vieler seiner humorvollen Geschichten aus dem schwäbischen „Ingenhausen“: Buchzitat: „Ingenhausen ist katholisch, sehr katholisch. Nonnen prägen das Stadtbild ebenso wie der Herr Geistliche Rat in seinem langen, schwarzen Mantel. Das städtische Bad im Flüsschen Krummel ist durch hohe, spitze Bretterzäune unterteilt: In das Herrenbad, das Damenbad und – das Nonnenbad. In diese beschauliche Welt brechen nach dem Krieg Flüchtlinge, Amerikaner und sogar Protestanten ein. Vor diesem Hintergrund erlebt der Lausbub die 50-er Jahre“.

Vieles von damals wird beim Wiederbegegnen am Literaturherbst-Termin im Bürgerhaus nicht nur die alten Krumbacher erfreuen – die humorvolle Art Rolf Kamradeks ist unterhaltsam für alle, die gern hier leben. (k)

Info Karten nur im Vorverkauf bei abc-Büchershop Tel. 08282/9953903 Bücher-Thurn Tel. 08282/995199; begrenzte Teilnehmerzahl nach den geltenden Regeln.

